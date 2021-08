“...te tienes que callar”: nuevas críticas de James y mensaje a Rafa Benítez

James Rodríguez sigue siendo una cajita de música a través de su canal de Twitch. El colombiano ha aprovechado dicha red social para tener una comunicación más fluida con sus seguidores, quienes le hacen preguntas puntuales y directas respecto a su futuro en el Everton de Inglaterra, así como en la Selección Colombia.

En su última transmisión en vivo, James, quien tuvo como invitado a Yerry Mina, nuevamente dejó un mensaje a su actual equipo, al entrenador español Rafa Benítez y de paso que el equipo que lo quiera contratar para la próxima temporada.

El colombiano reiteró que se encuentra en buenas condiciones para encarar la campaña que se avecina. Incluso señaló que se encuentra en óptimas condiciones físicas, tal como no le sucedía desde hace mucho tiempo.

“Me siento como hace mucho no me sentía. Me siento bien para jugar, ya sea para aquí o en otro sitio”, dijo el mediocampista ofensivo a través de Twitch.

De igual forma, James le contestó a sus críticos: "la gente piensa, habla y dice muchas cosas... pero la gente no me ve en el día a día mío. Cuando estés en mi casa, habla sino te tienes que callar. Yo ya no voy con eso, esto es un mensaje para la prensa y toda la gente, que los jugadores merecemos respeto. La gente en la prensa quiere vender y el nombre mío vende mucho más, es el trabajo de ellos y es respetable también, pero es un llamado a la cordura".

Por su parte, Yerry Mina también habló de su compañero James Rodríguez. De hecho le agradeció el apoyo que ha mostrado con la selección Colombia, más allá de ser o no convocado por parte del técnico vallecaucano Reinaldo Rueda.

“Gracias porque tú siempre has estado apoyándonos, si estés o no con el grupo, pero siempre has estado ahí”, aseguró el de Guachené.

Everton debutará este próximo fin de semana en la Premier League con la primera fecha del campeonato británico. Los Toffees enfrentarán al Southampton como locales.