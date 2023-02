"Todavía no está listo": Klopp no tiene prisa con Luis Díaz y espera su regreso en el Liverpool

Se vienen encuentros cruciales para el Liverpool, pues este fin de semana tendrá un duro compromiso como visitante frente a Newcastle por la Premier League de Inglaterra. Luego de ello, jugará como local ante Real Madrid por la llave de octavos de final de la Champions League.

En este sentido, el cuadro de Anfield aguarda por el regreso de jugadores importantes que están fuera por lesión. Entre ellos, se encuentra Luis Díaz, quien estuvo presente en la más reciente jornada de entrenamientos del equipo 'red'.

Pese a ello, el técnico Jürgen Klopp tiene paciencia con él y con otros jugadores que todavía no están disponibles para integrarse al equipo. De hecho, manifestó que contará con el mismo equipo que viene de vencer en casa al Everton en el más reciente derbi de Liverpool.

"Mismo equipo, no pasó nada. ¿Quién podría haber regresado desde entonces? Ibou (Konaté) todavía no, Luis (Díaz) todavía no, pero eso es todo", indicó Klopp al manifestar el parte médico de sus jugadores. Asimismo, confirmo que Thiago Alcántara y Calvin Ramsey tampoco estarán disponibles para el duelo de este fin de semana.

Quien sí podría tener minutos e incluso ser titular frente a Newcastle es Virgil Van Dijk, el neerlandés hizo parte de la convocatoria del partido anterior tras recuperarse de una lesión sufrida el pasado mes de enero.

Cabe mencionar que Luis Díaz no está disponible con el Liverpool desde el pasado 9 de octubre cuando sufrió la lesión en su rodilla. Si bien inicialmente iba a estar dos meses por fuera de las canchas, tuvo una recaída de esta lesión en diciembre, por lo que volvería hasta el mes de marzo.

