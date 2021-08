[VIDEO] Golazo de 'Cucho' Hernández en debut en la Premier League

Hay que tener en cuenta que el delantero ha estado varios años en el fútbol español entre la segunda y primera división en condición de préstamo. El atacante aprendió del balompié ibérico, en algunas temporadas se destacó, como con el Huesca cuando estaba en la B, pero también en otros años le ha costado.

Lea también: "Estoy bien, sin síntomas": James confirmó hasta cuándo estará en aislamiento

No más en la temporada anterior no pudo brillar y pasó varios meses sin jugar por una lesión, al final esto fue clave para que no hubiera sido tenido en cuenta por el cuerpo técnico de la Selección Colombia. La ilusión del 'Cucho' es poder tener un llamado a la 'Tricolor' nacional.