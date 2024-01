Selección Colombia Sub-23 sufriría otra baja: la joya que podría irse a Europa

A menos de 24 horas para que empiece el Preolímpico Sub-23 en el que Colombia debutará contra Ecuador, Héctor Cárdenas, quien afirmó no haber oído ofertas, podría perder a otro de sus jugadores convocados. Ya perdió a Kener Valencia, Edwin Mosquera y a Yani Quintero. En sus lugares, llamó a Nelson Quiñones, Alejandro García y Andrés Alarcón respectivamente.

En el programa de Antena 2, Palabras Mayores, Guillermo Arango le preguntó a Héctor Cárdenas sobre la información que indicaba que Óscar Perea tenía algo adelantado para ir al fútbol europeo.

Vea también: Varios equipos de la Liga Betplay comienzan sufriendo: bajas por la convocatoria al Preolímpico

El estratega caleño quedó sorprendido y aseguró que, “esas noticias no las conozco. Para mí es duro porque ya lo vivimos acá con Jhon Jáder. Ojalá que no, creo que Óscar ha venido destacándose y siendo uno de los menores de la categoría. Lo hemos involucrado en el proceso de la Sub-20, y viene teniendo muy buen suceso esperando la oportunidad en la competencia. No conocemos nada”.

Aunque Héctor Cárdenas asegure que no sabe nada, en Turquía dicen lo contrario. El periodista turco, Enes Cevahirci, afirmó que, “el Galatasaray está interesado en Óscar Perea, que juega en el Atlético Nacional. Los clubes Porto y Feyenoord también persiguen al extremo colombiano de 18 años”. Con esto en mente, Héctor Cárdenas podría sufrir otra baja para el certamen.

Le puede interesar: Selección Colombia: Cárdenas reveló los nombres de los jugadores que NO le prestaron

Similar a lo que ocurrió con Jhon Jáder Durán en el Sudamericano Sub-20 cuando fue convocado, y fichado por Aston Villa, lo que hizo que saliera de la convocatoria, podría ocurrir con Óscar Perea si agilizan los clubes interesados. Perea es una de las joyas que tiene el fútbol colombiano y el Preolímpico sería una gran oportunidad de foguearse, como también salir al exterior a sus 18 años.

Como aconteció con Jhon Durán, si sucede lo mismo y Óscar Perea es fichado por algún club europeo, Héctor Cárdenas no podría reemplazar al jugador.