Primera decisión que tomaron en Corea tras pelea de Son en el camerino

El exfutbolista alemán Jürgen Klinsmann fue cesado este viernes como seleccionador de Corea del Sur, después de que el equipo cayera eliminado en semifinales de la Copa de Asia y de que salieran a la luz problemas en el vestuario.



Chung Mong-gyu, presidente de la Federación surcoreana de Fútbol(KFA), anunció esta decisión en una rueda de prensa tras una reunión de dos horas y media con miembros de la misma y añadió que Klinsmann "no se encontraba a la altura".



"Después de una revisión exhaustiva de la recomendación, hemos decidido reemplazar al entrenador de la selección nacional", dijo Chung durante la comparecencia, y añadió que "cuando se trata de sacar lo mejor de la selección nacional, la gestión de los jugadores y sus hábitos de trabajo, Klinsmann no estuvo a la altura".



La KFA dijo también que comenzará a buscar un sustituto "inmediatamente", aunque no apuntó ningún nombre por el momento.

Klinsmann aprovechó su cuenta de Instagram para mandar un mensaje de despedida al vestuario, donde dio las gracias "a los jugadores, equipo técnico y aficionados surcoreanos" y les pidió "seguir luchando". Tan sólo una semana antes, compartió un foto del conjunto donde escribió: "¡Se necesita un equipo para construir un sueño!".



La destitución se produce después de que la selección surcoreana perdiera la semana pasada por 2-0 ante Jordania en la Copa de Asia disputada en Qatar y de que este jueves el director técnico de la Federación, Hwangbo Kwan, ya apuntara que "Klinsmann no es capaz de mantener su liderazgo como seleccionador de Corea del Sur".



Considerada una de las grandes favoritas del torneo, Corea del Sur ganó un solo partido en fase de grupos y empató los otros dos, y llegó hasta semifinales tras imponerse en las eliminatorias previas a Arabia Saudí en los penaltis y a Australia en el tiempo añadido.



Corea del Sur cuenta en su palmarés con dos Copas de Asia, conquistadas en 1956 y 1960.

Klinsmann había recibido críticas crecientes por la falta de preparación táctica del equipo ante rivales a priori más débiles y por su incapacidad para sacar más partido a un equipo con varios jugadores en grandes ligas europeas, además de por los problemas en el vestuario de la selección, entre ellos una supuesta pelea entre el capitán, Son Heung-min, y el centrocampista Lee Kang-In.



El delantero del Tottenham y el exfutbolista del RCD Mallorca, actualmente en las filas del PSG, habrían llegado a las manos y terminado el primero con un dedo dislocado debido a una trifulca durante un partido de tenis de mesa durante la concentración de la selección, un incidente que Klinsmann presenció sin ser capaz de impedir, según recogen los medios locales.



Klinsmann, quien dirigió anteriormente a las selecciones de Alemania y Estados Unidos, además de al Bayern de Múnich, fue nombrado seleccionador de Corea del Sur en febrero de 2023.



El país asiático comenzará en marzo las rondas clasificatorias para el próximo Mundial.