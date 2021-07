Qué partidos en vivo hay hoy para ver 14 de julio de 2021

Este miércoles 14 de julio varias ligas y torneos continentales tendrán acción, principalmente en Conmebol con la disputa de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. También hay acción en la Concacaf con la Copa Oro 2021.

Del mismo modo se llevarán a cabo varios encuentros de Champions League, que ya se encuentra en su fase de repechaje para la temporada 2021-2022.

Partidos que se juegan hoy 14 de julio de 2021

Copa Sudamericana

Sporting Cristal vs Arsenal

Colombia: 5:15 pm

Argentina: 7:15 pm

Estados Unidos: 6:15 pm (este), 3:15 pm (pacífico)

Perú: 5:15 pm

Chile: 6:15 pm

México: 5:15 pm

Junior vs Libertad

Colombia: 7:30 pm

Argentina: 9:30 pm

Estados Unidos: 8:30 pm (este), 5:30 pm (pacífico)

Perú: 7:30 pm

Chile: 8:30 pm

México: 7:30 pm

Independiente del Valle vs RB Bragantino

Colombia: 7:30 pm

Argentina: 9:30 pm

Estados Unidos: 8:30 pm (este), 5:30 pm (pacífico)

Perú: 7:30 pm

Chile: 8:30 pm

México: 7:30 pm



Copa Libertadores

Vélez Sarsfield vs Barcelona

Colombia: 5:15 pm

Argentina: 7:15 pm

Estados Unidos: 6:15 pm (este), 3:15 pm (pacífico)

Perú: 5:15 pm

Chile: 6:15 pm

México: 5:15 pm

Universidad Católica vs Palmeiras

Colombia: 5:15 pm

Argentina: 7:15 pm

Estados Unidos: 6:15 pm (este), 3:15 pm (pacífico)

Perú: 5:15 pm

Chile: 6:15 pm

México: 5:15 pm

Defensa y Justicia vs Flamengo

Colombia: 7:30 pm

Argentina: 9:30 pm

Estados Unidos: 8:30 pm (este), 5:30 pm (pacífico)

Perú: 7:30 pm

Chile: 8:30 pm

México: 7:30 pm

River Plate vs Argentinos Juniors

Colombia: 7:30 pm

Argentina: 9:30 pm

Estados Unidos: 8:30 pm (este), 5:30 pm (pacífico)

Perú: 7:30 pm

Chile: 8:30 pm

México: 7:30 pm



Copa Oro

Trinidad y Tobago vs El Salvador

México: 6:30 pm

Colombia: 6:30 pm

Estados Unidos: 7:30 pm (este), 4:30 pm (pacífico)

El Salvador: 5:30 pm

Guatemala vs México

México: 8:30 pm

Colombia: 8:30 pm

Estados Unidos: 9:30 pm (este), 6:30 pm (pacífico)



Champions League

Kairat vs Maccabi Haifa

Colombia: 9:00 am

México: 9:00 am

Argentina: 11:00 am

Estados Unidos: 10:00 am (este), 7:00 am (pacífico)

Neftci vs Dinamo Tbilisi

Colombia: 12:00 pm

México: 12:00 pm

Argentina: 2:00 pm

Estados Unidos: 1:00 pm (este), 10:00 am (pacífico)