¿Qué pasa con Falcao? Técnico del Rayo Vallecano explicó su situación

El delantero colombiano Radamel Falcao García se perderá su tercer partido en Rayo Vallecano, después de que el director técnico Andoni Iraola no lo incluyera para el partido de este jueves 2 de diciembre frente a Guijuelo por la primera ronda de la Copa del Rey.

Falcao no se ha recuperado luego de sufrir molestias en el aductor mayor del muslo derecho el pasado 6 de noviembre en el empate a un gol con Real Madrid, compromiso en el que marró el empate de su institución.

En rueda de prensa previa al encuentro, Andoni Iraola había descartado al colombiano al señalar que el único jugador que se había recuperado era Mario Suárez.

"Las bajas que tendremos serán prácticamente las mismas que en Valencia. Creo que vamos a recuperar a Mario Suárez, que no pudo ir, pero el resto es complicado que vengan", dijo.

Con respecto a la alineación titular, Iraola manifestó que planificará el partido contra Guijuelo pensando en el encuentro del fin de semana ante Espanyol.

"Aún no he decidido la alineación, pero es verdad que sabemos que tenemos un partido el próximo finde ante el Espanyol, sobre todo que no se cumplirán ni las 72 horas, por lo que hemos tenido un poco de mala suerte al tener que jugar el jueves. Así las cosas, debemos pensar en qué fichas a utilizar".

El entrenador de Rayo Vallecano había manifestado que Falcao iba a regresar para el duelo ante Valencia del pasado fin de semana, sin embargo, el colombiano volvió a sentir una molestia un día antes, por lo que decidió descartarlo.