¿Qué pasará con Lucho Díaz? técnico de Liverpool confirmó cambios

A pesar de sufrir un tropiezo el pasado fin de semana al empatar en condición de local con Fulham, Liverpool se mantiene como líder sólido de la Premier League con 36 puntos, a cuatro de ventaja sobre Chelsea. Ahora, los 'reds' deben pasar la página y olvidarse con algunos minutos de la liga de Inglaterra para enfocarse en la Copa de la Liga de Inglaterra.

Los dirigidos por Arne Slot se medirán este miércoles 18 de diciembre a Southampton en condición de visita en partido de los cuartos de final del certamen en el que los de Anfield defienden el título.

Previo al compromiso, Slot adelantó que hará cambios en la nómina de jugadores que utilizará con el objetivo de darle rodaje a gran parte del plantel y permitir el descanso de los futbolistas que más han tenido participación.

Entre las variantes planeadas está la aparición del irlandés Caoimhín Kelleher como guardameta titular en lugar Alisson Becker. También se espera que figuras como Trent Alexander Arnold, Virgil Van Dijk, Ryan Gravenberch, Mohamed Salah y Luis Díaz tengan jornada de descanso o por lo menos inicien el encuentro en el banco de suplentes.

Por otro lado, Liverpool contaría con Jarell Quansah, Wataru Endo, Diogo Jota, Federico Chiesa y Darwin Núñez como principales alternativas.

"Eso es, para mí, también lo positivo de la Copa de la Liga, porque como habéis visto hasta ahora, todavía no hemos jugado con muchos titulares. La mayoría de los partidos han sido partidos en los que los que no han jugado tanto han empezado el partido. Eso es muy importante. Para jugadores como Wata Endo, por ejemplo, no ha jugado mucho, pero afortunadamente para nosotros juega en su selección nacional y las pocas veces que puede jugar en la Copa de la Liga también le ayudan a mantener su ritmo", explicó Slot en rueda de prensa.

Finalmente, Arne Slot aseguró que espera, primero, asegurar la serie y conseguir un marcador favorable para poder darle rodaje a la totalidad de la nómina,

"Si queremos utilizar algunos titulares y no durante 90 minutos, tenemos que mantener el equilibrio. Solo puedo hacer cinco sustituciones. Así que los que hacen minutos y se van tal vez en el descanso no pueden ser más de cinco porque solo puedes hacer cinco sustituciones. Federico ganará minutos mañana, ya sea que sea titular, entre o juegue la segunda parte, eso es algo sobre lo que tenemos que tomar una decisión durante", afirmó.