¿Quién es Alexia Putellas y por qué recibió el The Best 2023 si lleva una año lesionada?

La española Alexa Putellas logró este lunes su segundo trofeo The Best consecutivo, cinco meses después de haber ganado su segundo Balón de Oro.

La jugadora del Barcelona, con el que ganó la liga y la Copa en España y fue finalista de la Liga de Campeones, se convierte en la primera jugadora que repite este galardón, mismo que fue polémico ya que lleva más de seis meses por fuera de las canchas debido a una fuerte lesión.



Putellas, de 29 años, se perdió la pasada Eurocopa, pero acabó como máxima goleadora de la Liga de Campeones, con once dianas, y firmó, en total, 34 tantos; un hecho que seguramente llamó la atención de los votantes a este premio.

El 5 de julio de 2022, esta estrella del fútbol internacional, se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y desde entonces, se ha concentrado en recuperarse.

Aunque su ausencia en las canchas ha sido notable, parece que lo hecho en el primer semestre del 2022 fue suficiente para que fuera elegida como la mejor del mundo: "Esto me da mucho ánimo para seguir la recuperación, seguir entrenando duro, volver lo mejor posible y ayudar al equipo como siempre he querido hacer".

Así las cosas, Putellas pasó por encima de la inglesa Beth Mead, ganadora de la Eurocopa, y la estadounidense Alex Morgan, quienes estando presentes al terminar la temporada, no lograron convencer a los votantes para obtener el premio.