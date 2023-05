"Quiero asistir a Benzema": Campaz brilla en Rosario y sueña con el Real Madrid

Jaminton Campaz es uno de los jugadores más destacados del fútbol colombiano en el último tiempo. El atacante que tuvo un paso importante por Deportes Tolima y tras su estancia en Gremio, llegó como refuerzo a Rosario Central.

El tumaqueño ha logrado destacar con el equipo 'canaya' y de a poco se ha ganado un lugar en el onceno titular del cuadro dirigido por Miguel Ángel Russo. El cuadro argentino ha sumado puntos valiosos en las últimas jornadas y el colombiano ha sido determinante para eso.

Tras su gran momento, el cafetero fue invitado al espacio deportivo 'Zapping Sport', programa de Rosario. El futbolista fue directo y aseguró que su sueño es jugar en el Real Madrid en compañía de Karim Benzema. Campaz es fijo en el equipo albiceleste y eso lo ilusiona.

“Sueño con dar un salto más en mi carrera, todo jugador trabaja para eso. La verdad es que me gusta mucho el Real Madrid, quisiera saltar de una vez allá. Igual, las cosas no se hablan, se trabajan. La idea es jugar con Benzema”, manifestó el ex Tolima.

Para el futbolista nariñense su paso hacia Europa es uno de los mayores objetivos de su carrera. Con 22 años, Campaz cree que la posibilidad de sumarse a uno de los gigantes del fútbol internacional es viable a futuro.

Por ahora, Jaminton espera seguir siendo destacado en Rosario. El conjunto amarillo marcha en la séptima posición del torneo y espera lograr una campaña destacada pensando en llegar a los torneos internacionales de 2024.