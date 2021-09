"Quiero ir a un equipo y al final tengo que ir a otro": Falcao rompe su silencio

Falcao García está concentrado con la Selección Colombia donde están enfrentando la triple fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022. El ‘Tigre’ jugó los minutos finales en la altura de La Paz, pero no influyó para cambiar el resultado ante el cuadro boliviano.

El colombiano es de pocas palabras, pero en esta oportunidad concedió una entrevista a la Revista Líbero donde dejó a la luz lo que sería su futuro deportivo. Asimismo, se atrevió a revelar lo que fue su carrera como futbolista y los equipos a los cuales le ha cogido cariño.

En primer lugar, el colombiano contó que hubo dos equipos que lo marcaron en su palmarés: “He disfrutado en todos los lugares. En cada etapa de mi vida lo he sido, más allá de que me haya sentido realizado o no en mi profesión. Tal vez los momentos de mi carrera de mayor alegría fueron en Europa, tanto en Porto como en el Atlético de Madrid. Me hizo sentir muy orgulloso por todo lo que allí logré".

Por otra parte, el ‘Tigre’ se refirió a las decisiones que ha tomado para fichar por ciertos clubes; dejó claro que a veces no se decide dónde quiere fichar: “A veces me da risa cuando la gente me pregunta que por qué no fui para acá o por qué no que quedé allá, como si el futbolista pudiera decidir dónde trabajar. Y yo les diría a algunos periodistas, ¿por qué no trabajas en la CNN o en ESPN? Es lo mismo que en el fútbol. Muy pocas veces tiene las opciones de ir a un lado u otro. He vivido situaciones en las que no he podido vivir lo que he querido, muchísimas veces. Quiero ir a un sitio y al final tengo que ir para otro".

Respecto al tema del manejo del fútbol indicó que las “personas peligrosas son las que manejan el fútbol”. “El fútbol es como la bolsa de valores. Se encargan de mentirles sobre lo que sucede en el mercado. La realidad es otra".

Finalmente, el atacante colombiano habló de su futuro una vez ponga punto y final a su carrera como futbolista: “Tal vez un hombre de negocios, un empresario, pero no del fútbol, puede que en Colombia".