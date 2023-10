Técnico del FPC se enfrenta a periodista: "No tengo respuesta para preguntas estúpidas"

Las ruedas de prensa del fútbol colombiano se han vuelto bastante picantes por los cruces entre técnicos o jugadores con algunos periodistas. Desde comentarios llenos de reclamos hasta preguntas incómodas se volvieron una constante.

En las últimas horas, uno de los entrenadores de un club tradicional del FPC se salió de casillas en medio de una rueda de prensa. Al estratega no le gustaron las preguntas del un comunicador y le respondió sin medir su reacción.

Fue el profesor Óscar Héctor Quintabani, técnico del Deportes Quindío, quien explotó contra un periodista tras una serie de preguntas que resultaron bastante incómodas.

“Hoy podemos ver cómo hace un tiempo el Deportes Quindío tenía jugadores quindianos, pero vemos que se le cierran la puerta a los jugadores de la tierra, también a los hinchas en el Estadio Centenario. Los aficionados están lejos de los jugadores, no hay conectividad con el cuerpo técnico, no hay cercanía de ninguna clase con lo que tiene que ver con el Deportes Quindío. Hoy el hincha pide la renuncia suya”, inicio el comunicador.



Posteriormente, añadió:“¿qué decirle a los pocos hinchas que ya prenden un radio, a los que prenden el televisor para ver los partidos, qué decirle a ese hincha que ya dice que no es capaz de más?”.

Inmediatamente, el DT reaccionó y le respondió: “Yo no tengo respuesta para preguntas estúpidas”.



Allí, el comunicador volvió a interferir y le replicó: “Lástima ‘profe’ que piense que es estúpido lo que piensa el hincha”. A lo que el entrenador respondió: “No, vos”.



Quintabani finalizó: “Vuelvo y digo, no tengo respuestas para preguntas estúpidas”, a lo que el periodista agradeció: “Gracias por su respuesta estúpida ‘profe’”.

Un cruce que no pasó desapercibido y quedó registrado por las cámaras que había presencia en la rueda de prensa del conjunto quindiano,