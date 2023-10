Bajas confirmadas en Nacional, Millonarios, América y Junior por convocatoria a Selección Colombia

La Selección Colombia afronta compromisos internacionales en distintas categorías, y octubre y noviembre de 2023 serán meses en los cuales los clubes cederán jugadores al combinado patrio; en consecuencia, varios grandes del FPC sufren bajas para las últimas jornadas de la fase regular de la Liga Betplay.

Tal es el caso de Atlético Nacional, Millonarios, América, Junior, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, que sufrirán bajas de peso debido a que fueron convocados por Héctor Cárdenas para los Juegos Panamericanos 2023 que se disputan entre el 19 de octubre y el 5 de noviembre.

Pero los jugadores de estos equipos se irán antes, pues afrontarán un microciclo en Bogotá desde el 8 hasta el 11 de octubre y viajarán a Costa Rica a atender un partido de preparación frente a la selección de ese país.

Vea también: El volante que nadie tenía en planes y pide Selección Colombia: "Sobrio, elegante y administró bien"

Bajas en equipos de la Liga Betplay por convocatoria a Selección Colombia

El equipo que más bajas sufre es Atlético Nacional, que cederá a Brahian Palacios, Cristian Castro y Luis Marquínez. Millonarios no contará con Daniel Ruiz. América tendrá la ausencia de Luis Mosquera. Junior no podrá contar con Fabián Ángel ni Brayan Ceballos. En Santa Fe se ausentarán Jersson González y Jhojan Torres. Mientras que el Cali cederá a la sub 23 a Juan Castilla.

Le puede interesar: Guimaraes confesó a cuál equipo del FPC NO dirigiría: "Jamás, ni siquiera se me pasa por la cabeza"

Así las cosas, los futbolistas en mención se perderán desde la fecha 16 de la Liga Betplay hasta la última jornada de la fase regular, incluyendo -para los casos que aplique- los partidos de semifinales de la Copa Betplay.

Es importante que los clubes no están en la obligación de ceder jugadores a los Panamericanos, pero de momento no hay alguno que haya mostrado oposición a su convocatoria.