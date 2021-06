Quintero aconsejó a Borré, defendió a Carrascal y habló del regreso de Falcao a River

A pesar de irse al fútbol de China, el volante colombiano Juan Fernando Quintero dejó una importante huella en River Plate, principalmente por haber marcado el gol del título de la Copa Libertadores sobre Boca Juniors.

Quintero habló este martes 22 de junio con el comunicado Marcelo Benedetto y dio su opinión con respecto al futuro de Rafael Santos Borré, la actualidad de Jorge Carrascal, la posibilidad de que Falcao vuelva al equipo argentino y elogió a Marcelo Gallardo.

“Como amigo le digo a Borré que tome su mejor decisión, que sea feliz, que piense en su futuro y tome la mejor decisión y sea feliz", afirmó.

Con respecto a Carrascal, comparó su situación en River con lo que él vivió y la espera que le dieron en el club para demostrar su mejor nivel.

“A Carrascal el club le tiene mucha confianza, es un gran jugador, el entrenador confía en él. El Pity y yo también vivimos eso. Estoy seguro y confiado que va a hacer las cosas mejor y el entrenador lo va a respaldar. Está todo dado para que siga demostrando su calidad", indicó.

Por otro lado, aceptó que se ilusiona con que Falcao vuelva a River Plate, pero al mismo tiempo fue realista al señalar que es difícil teniendo en cuenta el estadio actual de la economía del club argentino.

"Ojalá vuelva Falcao a River, pero yo no me lo imagino. Es un hincha de River, que quiere mucho al club, pero la realidad es que lo económico y lo que es el fútbol en la actualidad no sé si están dadas las condiciones para que vuelva", dijo.

Finalmente, Quintero describió a Marcelo Gallardo como el entrenador más especial que ha tenido en su carrera.

“Marcelo (Gallardo) es el entrenador más especial de mi carrera. He estado con grandes entrenadores, pero este fue especial. Cuando era entrenador, esa era la relación y fuera de los partidos teníamos una gran amistad. Lo quiero mucho y le agradezco demasiado.”