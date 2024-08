Ancelotti lanza dura advertencia sobre el futuro de Endrick en Real Madrid

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, pidió "paciencia" con el delantero brasileño Endrick, de quien dijo que tiene "gran calidad y talento", y comparó su primer año en la casa blanca con el que protagonizó el turco Arda Güler la pasada campaña.



"Obviamente hay que tener paciencia", aseguró Ancelotti a los medios de comunicación cuando fue preguntado por Endrick tras el primer entrenamiento del Real Madrid en Charlotte, tras las dos primeras apariciones del delantero brasileño de 18 años en dos derrotas en pretemporada.



"Ha mostrado gran calidad y talento pero es como Arda el año pasado, no hay que meter presión a los jóvenes. Tiene talento pero también presión, es un jugador querido en todo el mundo, sobre todo en Brasil, pero tenemos que ser pacientes", demandó.



La demarcación de Endrick es clara y Ancelotti dejó claro que no realizará inventos con el futbolista con el que cuenta en punta de ataque.



"Es un delantero centro, a veces puede jugar como mediapunta, pero su posición en el campo es bastante clara. No es un jugador del perfil de Bellingham o Rodrygo que pueden jugar en distintas posiciones. La suya es bastante clara como delantero centro"

Real Madrid su último entrenamiento en tierras norteamericanas, antes de medirse el martes al Chelsea y regresar a la capital de España donde se sumarán al equipo Dani Carvajal, Ferland Mendy, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde a una semana de la disputa del primer título, la Supercopa de Europa ante el Atalanta.