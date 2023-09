Fichaje del Madrid no quiere repetir la historia de James: "He visto errores de otros futbolistas"

James Rodríguez tuvo un inicio brillante durante su etapa como jugador del Real Madrid. Sin embargo, con el paso del tiempo su brillo en el onceno merengue se fue apagando de a poco y dejó varias dudas sobre su compromiso con el club debido a situaciones externas.

El volante cucuteño tuvo una primera temporada de bastante éxito. En 2014-15 James llegó a ser uno de los baluartes del equipo dirigido por Carlo Ancelotti, pero en el arribo de Zinedine Zidane empezó a perder protagonismo.

Tras su regreso del Bayern Múnich y con la presencia de Rafa Benítez en el banquillo merengue, su rendimiento jamás volvió a ser el mismo. Más allá de eso, desde España siempre se apuntó que el colombiano tuvo problemas para asimilar la vida nocturna de Madrid.

La situación no solo ocurrió en la capital español y llegó a ser un hecho polémico en su paso por distintos clubes. Ahora, después de varios años, uno de los jugadores recién fichados por el onceno blanco habló sobre la manera como se pierden algunos jugadores.

Endrick, futbolista que llegará al cuadro español proveniente del Palmeiras habló sobre lo que pasa con algunos jugadores en su llegada a Europa. El brasilero manifestó que no quiere repetir los errores de aquellos que eligen la fiesta por encima de otras cosas.

"Odio salir, odio ir a fiestas, odio ir a discotecas... Me gusta más hacer cosas con mi familia (…) No me gusta saber cuánto voy a ganar…He visto los errores que han cometido otros futbolistas e intento aprender de eso”, dijo el sudamericano en diálogo con TNT Sports.

Por ahora, el jugador espera para concluir la temporada 2023 con Palmeiras. Todo apunta a que llegará a suelo europeo durante el mercado de fichajes de invierno.