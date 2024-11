Real Madrid recibe malas noticias tras perder con Barcelona: "no tiene solución"

Real Madrid no vive su mejor momento, pues el equipo sufrió una goleada de la mano del Barcelona en la Liga de España, además, se ha dado a conocer una mala noticia para el club.

Sin duda, uno de los proyectos más ambiciosos del equipo Blanco fue la remodelación de su estadio, el Santiago Bernabéu, pues la ampliación de la capacidad, así como la nueva fachada y la cancha desmontable convierten a la casa del Real Madrid en un verdadero escenario de primer nivel.

pese a esto, la cancha ha contado con diferentes problemas en donde se destaca el conflicto con los vecinos del sector por el ruido que se genera por los múltiples conciertos que se realizan en dicho escenario.

Enrique Martínez de Azagra que es el presidente de la Asociación de perjudicados por el Bernabéu, habló sobre los daños que genera la exposición constantes al ruido.

"Estamos hablando de una patología muy grave la que provoca el ruido porque eso desemboca en migrañas, crisis de ansiedad y pánico, insomnio".

Además, el Martínez reconoció la constante violación de la norma por parte del Real Madrid, debido al incumplimiento con los niveles de ruido permitidos.

"El máximo ruido aceptado por la ley hasta las 23:00 horas de la noche, que son 55 decibelios, equivale más o menos a tener un altavoz con el sonido de una trompeta y un pequeño tambor que hace los graves sonando en el exterior de tus ventanas. Pero lo que hemos padecido miles de vecinos durante este tiempo es el equivalente a 2.780 trompetas y 2.780 tambores durante un mínimo de tres horas sin interrupción por cada concierto. Estos son datos hechos de 155 mediciones que hemos hecho. Y hemos tenido 18 conciertos más sus respectivos ensayos", aseguró.

Del mismo modo, se reveló una noticia que pondría en aprietos a la directiva, pues el recinto no se puede insonorizar, lo que complica los planes del club para solucionar el conflicto.

"Lo que ocurre es que el estadio no puede convertirse en una discoteca porque está todo abierto y no se puede insonorizar. Yo soy ingeniero industrial y algo conozco y por tanto esto es virtualmente imposible de insonorizar porque tendrías que aislar herméticamente todo. A parte que no sé qué coste tendría. Bajo nuestro punto de vista no tiene solución".