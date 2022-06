Real Madrid y Barcelona: fechas de los partidos en la gira por Estados Unidos

Los grandes equipos europeos ya piensan en la pretemporada que vivirán y donde además pretenden llevar su fútbol a la hinchada de todo el mundo, ahora más específicamente a Estados Unidos, un país que ya antes había abierto las puertas de sus estadios para recibir al Real Madrid y al Barcelona.

Según lo programado, el encuentro más esperado será el clásico español que tendrá lugar en Las Vegas el próximo 23 de julio, un partido que al parecer los aficionados americanos ya están acostumbrados a vivir justo antes de que estos equipos inicien la pretemporada.

Los dos equipos han confirmado diferentes fechas, lugares y rivales, con los que esperan medir cómo está el equipo a nivel deportivo y cuáles son las necesidades en cuanto a refuerzos se refieren.

¿Cuáles son las fechas para el Real Madrid?

23 julio vs. FC Barcelona en Las Vegas

26 julio vs. Club América en San Francisco.

30 julio vs. Juventus en Los Ángeles.

¿Cuáles son las fechas para el Barcelona?

19 julio vs. Inter Miami FC en Fort Lauderdale

23 julio vs. Real Madrid en Las Vegas

26 julio vs. Juventus en Dallas

30 julio vs. New York Red Bulls en Nueva Jersey