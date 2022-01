Reinaldo Rueda se defiende de las críticas por la convocatoria de la Selección Colombia

La Selección Colombia se prepara para enfrentar este viernes 28 de enero a Perú en partido de la fecha 15 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial de Qatar 2022, que tendrá su pitazo inicial a partir de las 4:00 de la tarde en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Reinaldo Rueda, director técnico del equipo nacional, se refirió a las críticas que recibió por la convocatoria que realizó y al hecho particular cuando el volante Jéfferson Lerma fue desafectado y en su lugar llamó al delantero Luis Suárez y por convocar a Víctor Cantillo por Luis Fernando Muriel.

"Nosotros recibimos un informe de los clubes, del departamento médico y por uno y otro factor un jugador no puede venir a la selección. Hasta que el departamento médico no lo informe, nosotros no podemos informar como selección nacional porqué los dueños de los jugadores son los clubes", dijo.

Rueda continúo su discurso señalando que debe cumplir con algunos protocolos.

"Estaos en una situación difícil porqué hay unos protocolos donde para dar una información a los medios hay que pedir permiso al club y al jugador. Dependiendo del concepto por el que haya sido desafectado un jugador, uno guarda la esperanza de que lo pueda tener y espera 24 o 48 horas para ratificar un diagnóstico", afirmó.

Finalmente, el entrenador nacional indicó que siempre trata de tener una nómina equilibrada.

"Siempre trató de tener una nómina equilibrada con jugadores que tenga la bondad de la polivalencia. Me parece un muy pequeño detalle de que se cayó un delantero y convoco un volante. No tiene ninguna situación de análisis. No saben los tiempos en que se registran las situaciones", puntualizó.