Sablazo de Felipe Taborda para la Federación: "en la final del 2014 solo nos dieron 5 millones"

Cuando se habla de fútbol femenino en Colombia es inevitable pensar en Felipe Taborda, el exdirector técnico de la 'tricolor' que estuvo para una época dorada de las cafeteras, quienes alcanzaron la gloria de participar en los Juegos Olímpicos y el Mundial.

Seguramente Taborda no salió en las mejores condiciones de su cargo, pero en la tarde de este jueves dio unas declaraciones considerables aprovechando la final de Colombia vs Brasil por Copa América: "las colombianas no tiene nada que perder en la final del sábado, ya consiguieron los objetivos y las brasileñas son muy fuertes, podría haber un resultado abultado pero no pasa nada".

"Hay una generación que nos ha dado muchas alegrías, pero para los Juegos Olímpicos de París ya van a estar algunas jugadoras con 34 o 35 años, por eso creo que se va cerrando un ciclo y las jóvenes son las que van a sacar la cara" añadió el ex DT, quien además dejo claro su relación con las futbolistas después de ser denunciado en 2019 por las irregularidades dentro de las convocatorias "no tengo odio ni rencor con alguna, solo agradecimiento porque gracias a ellas mi nombre quedará en la historia".

Por otro lado, resaltó que "la nomina de ahora es con 9 jugadoras jóvenes, solo queda Daniela Montoya y Catalina Usme de la generación dorada, ellas no tuvieron las mismas condiciones que tienen las de hoy" por eso "ojalá el profesor Nelson Abadía logre hacer una mezcla de todas esas futbolistas para ir haciendo el cambio".

Finalmente habló de la liga femenina: "Para mí nunca ha existido un torneo profesional cuando se hace solamente de 3 meses, se debe hacer un campeonato largo y con buena planificación, pero para eso no se necesitan mil o dos mil millones, se necesitan 20 mil".

"Y aprovecho para decir que nosotros estuvimos en la final de la Copa América Femenina del 2014 y el premio fueron 5 millones, hoy estas niñas reciben 100 millones para ellas, pero en ese momento estuvo mal para nosotros" concluyó en las declaraciones dadas para Deportes sin Tapujos.