"Sacaron a Pekerman para traer dos técnicos que eliminaron a dos selecciones cada uno"

La selección Colombia no pudo evitar la catástrofe, a pesar de ganar en territorio venezolano, donde no lo hacía hace 26 años por Eliminatorias; la ‘tricolor’ era consciente de que no dependía de sí misma y que debía esperar un milagro de Paraguay para poder disputar el repechaje mundialista.

Antonio Casale, periodista deportivo, criticó bastante fuerte a las directivas de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en el programa de televisión ‘EquipoF’, desatando toda su frustración.

“Unos magos… en tres años y medio acabaron con esto, sacaron a Pekerman por perder en octavos de final de un Mundial para traer a dos técnicos que eliminaron a dos selecciones cada uno… El Departamento de selección de personal, 1A”: expresó Casale.

Cabe recordar que Carlos Queiroz, quién inició las Eliminatorias con Colombia, quedó eliminado con Egipto en el repechaje disputado con Senegal, quién también fue verdugo en la final de la Copa Africana de Naciones.

Por su parte, Reinaldo Rueda inició su ciclo en las Eliminatorias con Chile y terminó con el combinado nacional, ambas selecciones quedaron por fuera.