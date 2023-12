Se acabó el reinado de Inter: equipo revelación lo eliminó en la Copa Italia

Con una remontada en el segundo tiempo de la prórroga, comandada por el neerlandés Joshua Zirkzee en su enésima exhibición de superioridad en el fútbol italiano, el Bolonia de Thiago Motta eliminó de la Copa Italia al Inter (1-2) en San Siro, en lo que es la segunda eliminación de uno de los 'grandes' en el torneo copero.



El Frosinone eliminó al Nápoles este martes y el Bolonia se cargó al Inter. Si bien es cierto que el resultado del partido no sorprende tanto en Italia por el buen hacer de los de Thiago Motta, precisamente un exinterista que pelea por la Champions, la caída del campeón de las últimas dos ediciones y finalista de la Liga de Campeones no deja de ser llamativa.



Pero es que este Bolonia, que tuvo al colombiano Jhon Janer Lucumí como titular, está de dulce. Y con Zirkzee en el campo todo le sale bien. El neerlandés compareció en el campo en el minuto 85 y comenzó su recital en la segunda parte de la prórroga, cuando el Bolonia perdía por 1-0. Con dos zarpazos hizo el partido suyo y alargó el gran momento del equipo.

Porque el Inter fue superior durante el tiempo reglamentario. Domó a la revelación del fútbol italiano en San Siro, pero no pudo marcar en noventa minutos; ni si quiera el argentino Lautaro Martínez desde los once metros acertó para encarrilar el duelo. Con paso de los minutos, el drama de los penaltis y una posible eliminación en octavos de final, su primera ronda, asomaba en el horizonte.



Los fantasmas del pasado año volvieron a sobrevolar la cabeza de los interistas, pues ya sufrieron para superar al Parma, al que tumbaron en la prórroga. Eso sí, a partir de ahí, el Inter arrasó en el torneo copero y acabó levantando el título. El problema en esta ocasión era que el Bolonia, un equipo que no cede y peligroso en cualquier momento, era un reto mucho mayor al Parma.



Solo Carlos Augusto en dos ocasiones, una con un disparo cruzado y otra con una peinada, y Lautaro, que desaprovechó la oportunidad desde los once metros por una mano clara de la zaga visitante, tentaron el gol antes de entrar en los minutos de peligro.



Pero apareció en el primer minuto de la prórroga el carrilero izquierdo brasileño, el mejor durante todo el partido, para aliviar a todo interista. Un testarazo en un saque de esquina en el minuto 92 pareció decantar la balanza.

Se las prometía felices el equipo que dirige Simone Inzaghi, pero en cuanto comenzó la segunda parte, Zirkzee borró del mapa a los 'nerazzurri'. Primero con un tacón en el aire para dar una asistencia en un saque de esquina que aprovechó Sam Beukema en el 112, y poco después con una galopada que terminó con una asistencia para Dan Ndoye en el minuto 116.



Dos pinceladas de Zirkzee, dos tiros a puerta y a cuartos. Motta le ganó la partida al equipo que un día le hizo feliz. El Bolonia parece no tener techo y sigue soñando. 'Champions' y Copa son los objetivos. En cuartos espera la Fiorentina.