Se confirmó baja de última hora en la Selección Colombia por lesión

La Selección Colombia ultima detalles para jugarse las cartas en varias competencias que están por disputar. En primer lugar, el combinado de mayores ya está concentrado en Estados Unidos para enfrentar a Paraguay el lunes 24 de junio. Ese es el objetivo y el máximo anhelo en la Copa América, de poder repetir una hazaña que consiguieron hace 23 años.

Por otro lado, la Selección Colombia Sub-20, se prepara con el objetivo de disputar el Sudamericano de la categoría en 2025. César Torres, nuevo encargado del combinado nacional. En los meses de junio y julio, se llevará a cabo el microciclo previo para enfrentar a Perú en Lima y a Honduras en Cali. El seleccionador ya trabaja con sus dirigidos en la ciudad de Barranquilla.

Vea también: Goleador de Argentina le 'teme' a la Selección Colombia: "Hace mucho no pasaba..."

Entre sus convocados, aparecen jugadores como Alexei Rojas del Arsenal, Jhoan Hernández y Neiser Villarreal de Millonarios, Luis Rentería y William Ovalle de Santa Fe, y Emilio Aristizábal, de Atlético Nacional. El 24 de junio viajarán a Lima para enfrentar el 27 y 30 a Perú. En Cali se verán con Honduras el 3 y 6 de julio.

SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20 HIZO OFICIAL BAJA SENSIBLE PARA LOS AMISTOSOS

Por medio de un comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol reveló la salida de la convocatoria del lateral de Millonarios, Jhoan Hernández. El lateral por izquierda ha sido fundamental en el cuadro albiazul recibiendo la confianza necesaria y se ganó un puesto en el combinado nacional.

Le puede interesar: Copa América 2024: top 5 de jugadores más costosos de Colombia; James da de qué hablar

Jhoan Hernández Mejía recibió un pisotón en el entrenamiento, no parece ser nada grave a la espera de que los médicos de Millonarios hagan la respectiva revisión. El comunicado de la FCF afirmó, “el cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina Sub 20 se permite comunicar que el jugador Jhoan Hernández Mejia de Millonarios F.C (COL) no podrá continuar en la convocatoria, debido a una lesión que le impide estar en plenitud de condiciones”.

Posteriormente, siguen, “el entrenador César Torres, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Jhoan una pronta recuperación, esperando que en una próxima oportunidad pueda hacer parte nuevamente de la Selección Colombia Masculina Sub 20”. En su lugar, estará Jhon Barreiro Valencia de Real Soacha.