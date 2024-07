Sebastián Villa rompió el silencio y asegura que quiere volver a Selección Colombia

El fichaje del extremo colombiano Sebastián Villa por el club Independiente Rivadavia ha marcado su retorno al fútbol argentino. Villa, de 28 años, se une al equipo tras una serie de controversias judiciales que han marcado su carrera en los últimos años.

El exjugador de Deportes Tolima y Boca Juniors fue declarado culpable por un delito de violencia machista hace un año, lo que ha generado polémica tanto en Argentina como en Colombia.

En junio de 2020, Villa fue condenado a dos años de prisión no efectiva por violencia contra quien era su pareja en abril de 2020, Daniela Cortés. El tribunal lo halló culpable de amenazas y lesiones graves "en contexto de violencia de género". Además, en mayo de 2022, otra mujer lo denunció por un segundo episodio de violencia machista, que supuestamente ocurrió en junio de 2021, acusándolo de abuso sexual con acceso carnal, agravado por lesiones, un caso que aún está pendiente de sentencia.

Villa rompe el silencio

A pesar de estos problemas legales, Villa ha expresado su entusiasmo por un nuevo comienzo con Independiente Rivadavia. En una reciente entrevista con el programa Ovación 90, emitido por Radio Nihuil y Canal 7 Mendoza, Villa compartió su emoción y compromiso con el club.

"Quiero mandarle un saludo a toda la gente de Mendoza, ya que todos los hinchas me han mandado su cariño al venir al club. Y les doy las gracias también a la junta directiva y al presidente Daniel Vila y a mis representantes que hicieron todo lo posible para que yo pueda estar acá. Estoy con muchas ganas, con mucha ilusión, vengo con mucha energía de aportar todo mi fútbol y mi conocimiento para poder ayudar al club", declaró Villa.

El delantero también habló sobre su motivación para unirse a Independiente Rivadavia, destacando el proyecto del club y su deseo de competir al más alto nivel. "Soy un chico que le gusta competir y se dio la oportunidad con el presidente Daniel Vila, que me contó el proyecto que tiene y es muy bonito. El club viene creciendo y para mí es muy importante esta nueva oportunidad y más que es en el fútbol argentino, que ya conozco hace muchos años; pero ahora estoy con esta camiseta tan bonita y he recibido el cariño de los hinchas y estoy muy contento de estar acá", añadió Villa.

Villa también abordó su salida de Boca Juniors, aclarando que no busca una revancha. "Más que revancha, vengo como el ave fénix, estuve por Bulgaria, me fue muy bien también y se me dio esta oportunidad. Tuve ofertas de varios países, pero el fútbol argentino es muy competitivo a nivel mundial, para mí esta oportunidad es muy importante y vengo a aprovecharla de la mejor manera, vengo a hacer las cosas bien, he crecido mucho y vengo a aportarle al equipo la experiencia que tengo", expresó el jugador.

El colombiano no ocultó su ambición de regresar a la selección nacional. "Tomé esta decisión porque quiero volver a la selección Colombia, quiero estar al más alto nivel mundial. El club me dio la oportunidad de volver a la élite y estoy muy feliz de tomar esta decisión", afirmó Villa.

Este regreso de Villa al fútbol argentino y su deseo de retornar a la Selección Colombia plantean una serie de interrogantes y desafíos. Por un lado, su talento y experiencia pueden ser un gran aporte para Independiente Rivadavia, pero su historial judicial sigue siendo un tema delicado que podría afectar su reputación y aceptación tanto en el club como en la selección nacional.

El tiempo dirá si Sebastián Villa logra redimir su carrera y volver a vestir la camiseta de la Selección Colombia, un objetivo que, según él, motiva cada una de sus decisiones y esfuerzos en esta nueva etapa de su vida deportiva.