Independiente Santa Fe ha tenido varios jugadores importantes a lo largo de la historia y en la tarde de este martes, uno de esos esenciales anunció su retiro del fútbol tras varios años de carrera y después de llevarse cuatro títulos con los 'leones'.

Se trata de Luis Manuel Seijas, el mediocentro de 36 años que seguramente dejó muchas historias dentro del club colombiano, el mismo con el que pudo sumar una Copa Colombia (2009), una Liga (2014), una Superliga (2015) y la tan recordada Copa Sudamericana (2015).

A través de sus redes sociales, Seijas anunció su retiro: "Hay días que uno evita y no nos gusta ni siquiera imaginarlos. Llegó el momento de despedirme de lo que hice durante toda mi vida. Aparte de conseguir trofeos, triunfos, y muchas alegrías, me caí bastante y aprendí de las derrotas, pero lo que siempre busqué es que, cuando llegara este día, la gente con la que conviví estos 19 años me viera como una buena persona".

"No soy yo quien decide ese título, pero me despido de ustedes con la conciencia tranquila sabiendo que siempre lo intenté y, de verdad, espero haberlo logrado" añadió.

Por otro lado, habló de esas cosas difíciles que tuvo que enfrentar durante su carrera: "No cambio nada de este viaje, ha sido de altos y bajos, de alegrías y tristezas, de formación de carácter y de aprender a liderar. Al final, con aciertos y errores, el fútbol como la vida es un cúmulo de estas dos ultimas y haber sabido batallar contra todo y sacarle provecho a cada oportunidad sin hacerle daño a nadie, es el secreto. Gracias a todos por hacer de este camino el mejor recuerdo de mi vida".

Y terminó agradeciendo a todos los involucrados: "Gracias a los entrenadores, a los fisioterapeutas, a los utileros que día a día hacen nuestro trabajo mucho menos difícil de lo que es, gracias a los fanáticos por demostrarme su amor a cada momento, los llevare siempre en mi corazón por el resto de este camino que comienza. Y por último, gracias pelotita, nunca espere nada a cambio, me hacías feliz sin ningún esfuerzo, pero al final del cuento me diste absolutamente todo".

Seijas sumó más de 10 años de carrera en Santa Fe y su último club fue el Phoenix Rising de Estados Unidos.