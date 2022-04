Selección Colombia: confirman dos partidos amistosos ante EEUU en junio

La Selección Colombia femenina sigue en su fase de preparación para la Copa América Femenina 2022. El equipo 'cafetero' se alista para la competencia sudamericana, en la que oficiará como anfitrión del torneo.

Vea también: La Conmebol confirmó los premios para la Copa América femenina

El equipo colombiano tendrá dos encuentros ante Estados Unidos, luego de sus compromisos previos ante la selección venezolana. El equipo de las 'superpoderosas' enfrentasrá un rival de peso en estos encuentros. Las norteamericanas son las actuales campeonas del mundo, titulo que sostienen desde hace dos ediciones del Mundial femenino.

Colombia jugará ambos compromisos en el mes de junio en territorio estadounidense. El partido permitirá sumar nivel de juego para el torneo de selecciones sudamericanas. La tricolor femenina integra el Grupo A de la competencia y se medirá a los combinados de Chile, Ecuador, Bolivia y Paraguay.

Los encuentros de la Copa América 2022 se realizarán en las ciudades de Armenia, Cali y Bucaramanga. Las cafeteras debutarán el 8 de julio ante el conjunto paraguayo, en el estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana.

Le puede interesar: Candidato a la Selección Colombia ignora los rumores: "Por ahora no puedo distraerme"

Estados Unidos vs. Colombia

Fecha: 25 de junio de 2022

Lugar: Dick’s Sporting Goods Park in Commerce City en Colorado

Hora: 6:30 p.m. (hora Colombia) 7:30 p.m. (ET)

Estados Unidos vs. Colombia

Fecha: 28 de junio de 2022

Lugar: Estadio Rio Tinto Stadium in Sandy,Utah

Hora: 9:00 p.m. (Hora Colombia) 10:00 p.m. (ET)