Candidato a la Selección Colombia ignora los rumores: "Por ahora no puedo distraerme"

Luego de la salida de Reinaldo Rueda, empezaron a trascender los nombres de los técnicos que podrían ser su reemplazo en el banquillo de la Selección Colombia. Aunque han salido varios técnicos, por el momento, ninguno de los directivos de la FCF se ha referido sobre ello; salvo Ramón Jesurún, quien ha dejado en claro que se espera tener en los próximos meses al nuevo DT.

Uno de los estrategas es Luis Fernando Suárez, actual técnico de Costa Rica que estará luchando en el repechaje ante Nueva Zelanda para conseguir un cupo en el Mundial de Qatar 2022.

En reciente entrevista, el timonel, a pesar de estar siendo una opción, fue claro al decir que no puede distraerse: “En este momento ni siquiera pienso en lo que me produce. Sinceramente estoy pensando exclusivamente en lo que es Costa Rica. Estoy pensando en mi sueño de estar en mi tercer Mundial porque me han apoyado en las malas y quiero vivir las buenas. Por ahora no puedo distraerme".

Asimismo, en Red + Noticias indicó que si llegase a clasificar a Qatar con Costa Rica, se podría sentir un representante de Colombia: “Siempre siento eso, lo hago y lo digo en cualquier competencia. Yo sé de qué nacionalidad vengo y me da mucho orgullo representar al país cada vez que estoy afuera, no solo en un Mundial".

Hay que decir que el partido entre los ‘ticos’ y Nueva Zelanda se jugará el próximo 14 de junio, donde Suárez espera volver a un Mundial de fútbol.