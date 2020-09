Selección Colombia confirmó fechas y condiciones para las Eliminatorias

Mediante un comunicado oficial la Federación Colombiana de Fútbol confirmó el inicio de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de Catar 2022 en el mes de octubre con la seguridad de la cesión de los jugadores para estas dos jornadas.

En una nueva reunión este jueves 17 de septiembre entre Conmebol y FIFA, se confirmó desde la máxima institución del fútbol mundial, que habrá una obligación para todos los clubes, especialmente los europeos, para prestar a los jugadores para estas dos jornadas.

Ahora el llamado de los deportistas dependerá de cada uno de los técnicos de las selecciones sudamericanas que deberán en tiempo récord planear este inicio de la eliminatorias para el mes de octubre.

Para el caso específico de la Selección Colombia, la 'tricolor' estará debutando como local en el estadio Metropolitano de Barranquilla el 9 de octubre ante Venezuela y 4 días después jugará ante Chile en condición de visitante.

El equipo nacional estaría concentrándose directamente en la capital del Atlántico y en los próximos días se espera conocer la lista de jugadores citados por el entrenador Carlos Queiroz que ha venido trabajando de manera virtual con todo el cuerpo técnico del equipo nacional.

En el regreso de la Eliminatorias se espera el equipo de nuestro país el regreso de los grandes referentes como James Rodríguez y Falcao García que comenzaron con pie derecho la temporada del fútbol europeo que ya dio inicio a un uevo año.

En la primera fecha de esta eliminatoria, los otros partidos serán: Uruguay vs Chile en el estadio Centenario de Montevideo, Brasil vs Boliviaen el Arena Pernambucano, Paraguay vs Perú en el Defensores del Chaco y Argentina vs Ecuador en el estadio La Bombonera.