Selección Colombia confirmó una sensible baja de última hora para el Preolímpico 2024

Ya no hay que hacer más cuentas, ya no hay ilusiones ni esperanzas para la clasificación a la siguiente fase ni tampoco, la posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos que se disputarán en París, Francia. Los dirigidos por Héctor Cárdenas cayeron ante su similar de Ecuador por 3-0, y ante Brasil 2-0. Sin puntos en el Grupo A, no hay manera de pelear la entrada a la fase final.

Colombia se prepara con el objetivo de cerrar de la mejor manera el certamen a falta de dos partidos, uno contra Venezuela, justamente el lunes 29 de enero, y contra Bolivia el jueves primero de febrero. Sin embargo, para estos dos partidos, no podrá contar con Óscar Cortés, quien fue desconvocado, ni tampoco con Carlos Andrés Gómez.

Sin duda alguna, son dos piezas fundamentales en el ataque de Colombia, y son los generadores de juego. Óscar Cortés regresará a Francia para definir su salida del Lens a Rangers de Glasgow, mientras que la Federación Colombiana de Fútbol reveló que, el tema con Carlos Andrés Gómez es por una lesión que lo dejará afuera de los dos partidos restantes.

Por medio de un comunicado de la Federación, se oficializó la desconvocatoria de Carlos Gómez, dado que, “el cuerpo técnico de la Selección Colombia Sub23 se permite comunicar que el jugador Carlos Gómez del Real Salt Lake (USA) no podrá continuar en la convocatoria, debido a una lesión que le impide estar en plenitud de condiciones.

El entrenador Héctor Cárdenas, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Carlos Andrés Gómez una pronta recuperación, esperando que en una próxima oportunidad pueda hacer parte nuevamente de la Selección Colombia de Mayores”.

Vale la pena destacar que Gómez era uno de los más experimentados en el combinado nacional, tanto que hizo parte de los últimos amistosos de Néstor Lorenzo, reportándose con un gol sobre el final ante México.