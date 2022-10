Selección Colombia: Lorenzo habló del objetivo de los microciclos y posibles convocados vs Paraguay

Con 24 jugadores adelanta el director técnico Néstor Lorenzo un segundo microciclo de la Selección Colombia masculina de mayores en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla.

Lorenzo cuenta con 20 futbolistas que se desempeñan en el balompié nacional y cuatro que hacen parte de organizaciones de la MLS de Estados Unidos, que ya terminaron su temporada al no clasificar a la fases finales.

Este miércoles 19 de octubre, Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa en donde dejó claro el por qué desarrolla estos microciclos y la importancia de llevarlos a cabo.

“Los microciclos no se programaron con la idea de un partido, es importante para tener una idea de conocimiento de jugadores del fútbol local, el nivel que estamos, se están intercambiando datos, se les hace un seguimiento, desde el rendimiento, lo físico. Se programaron justamente en la semana donde no había competencia de domingo a domingo, se habló con varios técnicos para explicarles el motivo, generar un sentido de pertenencia, una identidad, con un perfil de jugador con proceso de selección, con jugadores de proyección, de las selecciones sub 20”, dijo.

Amistoso contra Paraguay y posibles convocados

Néstor Lorenzo también se refirió al amistoso que disputará la Selección Colombia contra Paraguay en noviembre previo al Mundial de Qatar. Al no ser una fecha FIFA, el estratega nacional es consciente que los clubes pueden negarse a prestar a los jugadores, pero explicó que al interior de la Federación se está haciendo la gestión para contar con la mayor cantidad de futbolistas con los que pretende afrontar la Eliminatoria.

"Tenemos muy pocos ensayos o amistosos para juntar al grupo que va a jugar la Eliminatoria. El juego no será en fecha FIFA, entonces los equipos tienen la potestad de decidir si prestan los jugadores o no, ya estamos haciendo gestiones. La idea es contar con la mayoría que van a jugar la Eliminatoria".