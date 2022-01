Selección Colombia: Rueda explicó porqué no convocó a Teo para amistoso con Honduras

La Selección Colombia enfrentará este domingo 16 de enero a Honduras en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos, en compromiso de preparación previo al duelo con Perú de la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Este sábado, en medio de una conferencia de prensa, Reinaldo Rueda, director técnico del equipo nacional, dio a conocer porqué no incluyó en la convocatoria al delantero de Deportivo Cali Teófilo Gutiérrez.

Rueda reconoció la trayectoria y el talento de Gutiérrez, pero al mismo tiempo consideró que no era el momento para llamarlo.

"Teo ha tenido partidos extraordinarios en los meses anteriores, incluso antes de llegar a Deportivo Cali, estuve en esa evaluación permanente, pero no coincidían los tiempos del comparativo con otros jugadores. La tarea mía es seleccionar entre los mejores y por eso no querer en determinado momento irrespetar a un jugador grande como Teo y para esta convocatoria no lo consideré", afirmó.

A pesar de lo manifestado, Reinaldo Rueda no le cerró la puerta al delantero para una posible convocatoria para los partidos contra Perú y Argentina por la Eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022.