El fracaso inesperado de la Selección Colombia tras la Copa América 2024

La Selección Colombia vivió un gran torneo en la Copa América 2024. El conjunto tricolor logró llegar a la final del torneo continental después de 23 años de ausencia. Sin embargo, una vez terminó la Copa sucedieron varias situaciones que despertaron la atención de propios y extraños.

El equipo comandado por Néstor Lorenzo tuvo un rendimiento bastante notable y hubo varios jugadores que lograron consolidarse para darse a conocer a nivel mundial. Nombres como Richard Ríos, Daniel Muñoz, Jhon Arias, entre otros, se apuntaron como grandes joyas para varios de los clubes más importantes del mundo.

Una vez concluyó el torneo, las grandes expectativas apuntaban a que fuera un gran número de futbolistas los que cambiarán de equipos. Muchos con una gran oportunidad en alguno de los principales equipos del viejo continente.

Lea también: Arne Slot le puso dura condición a Luis Díaz para seguir en la titular del Liverpool

Sin embargo, una situación que no se esperaba era que, más allá de los rumores, los futbolistas cafeteros no tuvieran un gran impulso en sus negociaciones para llegar a los grandes clubes europeos. Richard ríos fue uno de los que más decepcionó. El antioqueño pudo salir a Manchester United, Juventus o Fiorentina y al final Palmeiras no le dio opciones para dejar Brasil

Para Jhon Arias, la situación no fue muy diferente. El crack del Fluminense viene demostrando hace varios meses que puede dar el salto a Europa, pero en este mercado de verano, los rumores no fueron suficientes para verlo emigrar al viejo continente.

Otro de los casos, es lo sucedido con Yaser Asprilla. Aunque el delantero del Watford se marchó al Girona, la expectativa era que su siguiente paso fuera a uno de los principales equipos de Italia, España o Inglaterra. Al final su oportunidad con Porto, Barcelona y Borussia Dortmund quedó solo en rumores.

Le puede interesar: Inesperada decisión en Argentina: cambio en la convocatoria para enfrentar a Colombia

Cabe recordar que tras la Copa, fueron varias las menciones sobre posibles transferencias de futbolistas colombianos. Al final, los rumores fueron más fuertes que los hechos. Por ahora, la tricolor deberá retomar su camino en las Eliminatorias para quedarse con un cupo al Mundial 2026.