Selección prepara amistosos sorpresa: Boca y River en diálogos

No es muy común que una selección se cite contra clubes en ventanas de la Fecha FIFA. Sin embargo, poco a poco, se han visto más esas posibilidades, especialmente cuando los torneos, tanto de ligas como de clasificatorias a mundiales, Copa Oro, clasificatorias a Eurocopa, entre otras competencias de naciones lo permite.

Justamente, esto es lo que sucede con las selecciones de México, Estados Unidos y Canadá. Gracias a que el Mundial de 2026 tendrá a estas naciones como las sedes, por ende, ya están clasificadas de manera automática, esperan llegar con la regularidad necesaria para afrontar el reto en condición de local.

México, cansado de la monotonía de medirse con Estados Unidos o Canadá, habría tomado una decisión con miras al Mundial dentro de dos años. En esta Fecha FIFA, sin CONCACAF Nations League, esperando rival para noviembre en dicha competencia, confirmaron un amistoso contra el Valencia de España. No obstante, este no será el único que tengan con clubes y preparan bombazos con elencos sudamericanos.

El primer examen para confirmar si da resultado será contra el elenco valenciano. A partir de lo exitoso que sea ese amistoso, vendrán más con instituciones forjando el camino para el Mundial de 2026. Así será la preparación mexicana y ya hay diálogos para fijar fechas con equipos argentinos.

DESDE MÉXICO Y ARGENTINA CONFIRMAN PRIMEROS DIÁLOGOS

Y es que, mucho dependerá de esta ventana de amistosos, pero en Fox Sports México, mencionan que ya hubo acercamientos de directivos de la selección mexicana con equipos de Argentina. El periodista Rubén Rodríguez afirmó que, “van a buscar más partidos contra clubes, ya que una comisión de la federación andaba por Buenos Aires. No sé si la idea es que México vaya a jugar a Argentina o que los clubes argentinos vengan acá a jugar contra la Selección”.

Además, Juan Carlos Rodríguez Bas, comisionado del fútbol mexicano sentenció que sí hay posibilidades y no solo con clubes argentinos, “en Fechas FIFA, entendiendo que el resto de las selecciones jugarán eliminatorias mundialistas, donde no hay fechas FIFA, después de platicar con muchos entrenadores, recomiendan tener microciclos. Firmaremos, por lo menos, con dos equipos brasileños y dos argentinos de altísimo nivel para que, en esas fechas no FIFA, jugar contra ellos en México o en Estados Unidos, o incluso en Argentina y Brasil”.

Aunque no hay confirmación de los equipos, el “altísimo nivel” dicho por Juan Carlos Rodríguez hace pensar que podrían ser Boca Juniors y River Plate. Todavía no hay nada escrito y deberán esperar a firmar de manera definitiva los amistosos.