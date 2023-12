Atalanta sueña con otro colombiano: priorizan su fichaje

Luis Fernando Muriel ha dejado de estar en duda con su futuro en el Atalanta, o, por lo menos, eso es lo que se evidencia con sus actuaciones y con las nuevas declaraciones de Gian Piero Gasperini elogiándolo. Ahora, la idea del conjunto de Bérgamo sería priorizar en la continuidad del atlanticense en el 2024.

Aunque Gian Piero Gasperini dejó en incertidumbre la vinculación de Luis Muriel con Atalanta diciendo que no sabía qué podía ocurrir en enero, la situación ha dado un giro inesperado. Empecinados en renovar su contrato, Tutto Mercato Web afirmó que, "la única prioridad que hay es, posiblemente, llegar a un acuerdo con Luis Muriel. La idea de los nerazzurri es intentar buscar el diálogo con el colombiano".

Sin embargo, Muriel no sería el único colombiano en jugar en el Atalanta en el 2024. El equipo italiano también quiere reforzar la zaga defensiva y han puesto sus ojos en un objetivo también de la Premier League con el Crystal Palace. Se trata del defensor de 19 años, Cristhian Mosquera. El colombo español, que pertenece al Valencia, es un deseo de los directivos, ya que, es de los jugadores que mayor proyección tiene a su corta edad.

De acuerdo con La Gazzetta dello Sport, Cristhian es el objetivo del Atalanta. "Por eso es más 'sensible' el nombre de Mosquera, de padres colombianos pero con pasaporte español (pasó por todas las selecciones juveniles de La Roja, desde la Sub-15 hasta la Sub-19), concluido hace dos años por The Guardian en la lista "Next Generation" de los 60 mejores talentos nacidos en 2004: tiene una edad y unas características que podrían convencer al Atalanta de invertir en él".

El mismo medio referenció que ya lo intentó el Atalanta en conseguir a Cristhian Mosquera, aunque Valencia no aceptó los términos. Mosquera ha sido titular en varios partidos del cuadro valenciano durante la competencia española. Tanto el Crystal Palace como los de Bérgamo son los principales interesado en contar con los servicios del colombo español.