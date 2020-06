Brescia le cobra a Mario Balotelli sus constantes desplantes

La pelea entre Mario Balotelli y Brescia sumó un nuevo capítulo este martes cuando el futbolista se presentó a la práctica del club, luego de varias jornadas de inasistencia, pero no le fue permitido su ingreso y tuvo que retirarse sin siquiera haber podido hablar con el entrenador o con alguno de los directivos, por lo que se marchó de regreso a su casa espetando algunas frases para los periodistas que se encontraban a las afueras de la sede.

"Ahora que digan que no quiero entrenar", afirmó de manera irónica para la prensa, mientras se dirigía de vuelta a su vehículo, a la espera de que se resuelva definitivamente su situación y mientras continúa con la búsqueda de un nuevo equipo, pues tal como lo aclaró el equipo la semana pasada, el delantero no continuará en la institución para la próxima temporada por sus constantes actos de indisciplina.

Según se informó hace algunos días, el futbolista sufrió de gastroenteritis y esto fue lo que le impidió asistir a las primeras sesiones de entrenamiento del equipo luego de la suspensión de la Serie A, sin embargo, desde el club no creyeron demasiado en sus excusas y aunque el lunes envió un certificado médico que lo garantizaba, la tardía llegada del mismo le hizo perder validez respecto a las normas del equipo.

"Pensaba que cerca de su madre, en su ciudad, y con las ganas de volver a la Selección todo podía funcionar, pero no hubo nada qué hacer. He perdido la apuesta", señaló el presidente de la institución, Massimo Cellino al diario 'Corriere dello Sport', respecto a su decisión de finalizar el contrato del futbolista quien no ha logrado estabilidad en su carrera, más allá de algunos periodos extensos en ciertos clubes.

Pese a los múltiples problemas, Balotelli es el máximo goleador del equipo con cinco tantos, pero Brescia se mantiene en el último lugar de la tabla de posiciones y tendrá que pelearla, consiguiendo grandes resultados, si pretende permanecer en la primera división de su país.