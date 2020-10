Duván Zapata: "Es un jugador infravalorado" en las ligas europeas

El actual goleador de la Champions League es nada más y nada menos que un colombiano, su nombre Duván Zapata. El delantero, protagonista del partido entre Atalanta y Ajax, logró anotar los dos tantos para el empate de su equipo (Atalanta).

Para el representante del ariete colombiano, Néstor Villareal, no es raro el rendimiento que viene presentando el delantero fecha tras fecha: “En las anteriores dos temporadas ha marcado casi 50 tantos en 80 partidos. Es otra cosa la que me sorprende: que no se le considere todavía como uno de los mejores delanteros de Europa.” sostuvo el representante.

Según Villareal, ha visto invertir mucho dinero a varios equipos en distintos jugadores que no tienen un nivel igual o superior al que Duván ha estado mostrando en los terrenos de juego fecha tras fecha.

También resaltó en el portal Calciomercato.it, la actuación del delantero en el compromiso ante el rival Ajax: “Ha jugado muy bien, realizando dos goles que definen bien el tipo de delantero que es; potente, técnico y listo en la ocupación de los espacios", agregó Villareal.



No obstante, dejó claro que a Zapata sí lo buscaron desde las otras –‘grandes'- ligas europeas como la española, inglesa y la misma italiana; sin embargo, resaltó que las negociaciones no llegaron a buen puerto y, además considera que es un jugador infravalorado teniendo en cuenta la cantidad de goles y asistencias (21) que lleva en Atalanta.

Finalmente, expresó sobre la continuidad de Duván en el equipo italiano en donde dejó ciertas dudas al aire: “No lo sé, pero reitero que en el Atalanta está feliz, no es este el problema. Siendo su representante y analizando su rendimiento. Sin embargo, me ha extrañado que no le llegasen ofertas importantes al club".