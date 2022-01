Futuro de Cuadrado en el limbo: Juventus no ofrece lo esperado y aparece pretendiente

Juan Guillermo Cuadrado todavía no sabe si seguirá o no en la Juventus de Italia. El colombiano termina contrato el próximo mes de junio y, pese a que su empresario se encuentra definiendo un arreglo, no hay nada claro sobre si seguirá vestido con los colores de la 'Vecchia Signora'.

¿Qué está frenando la negociación? Al parecer Juventus desea que el colombiano siga, pero la intención es renovarlo por un año, con opción (no obligatoria) de ampliar la continuidad otra temporada más. El 'cafetero' desea firmar hasta junio de 2024, es decir este es el primer obstáculo.

El segundo 'pero' es que 'Juve' le quiere reducir el sueldo a Cuadrado de hasta un 15%. Esto mismo pasa con Paulo Dybala, que tendría serios desacuerdos con la dirigencia 'bianconeri'.

Teniendo en cuenta esta realidad, varios clubes han visto con muy buenos ojos fichar a Cuadrado y lo empezaron a tentar para arreglar un traspaso, teniendo en cuenta que quedaría libre. Uno de estos equipos interesados es el Inter de Milán, conjunto que desde la temporada pasada le pelea el título de la Serie A a Juventus.

Por el momento, Juan Guillermo Cuadrado se unirá a la concentración de la Selección Colombia para intentar dar lo mejor de sí en los próximos dos partidos de Eliminatoria sudamericana ante Perú y Argentina. La intención es conseguir mínimo 4 puntos en la lucha por la clasificación al Mundial de Qatar 2022.