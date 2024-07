Jhon Lucumí daría un paso grande: históricos de Italia y de la Premier lo quieren

La Selección Colombia tuvo una Copa América 2024 de ensueño en la que solo faltó ponerle el moño a la campaña con el título perdido en manos de Argentina. Sin embargo, este protagonismo colombiano permitió que el mundo pusiera sus ojos en representantes cafeteros. Richard Ríos y James Rodríguez son dos de los jugadores más favorecidos, pues a Richard hay 17 cubes europeos que lo quieren y con James, volvería a Europa con España y Alemania pendientes.

Pero, no son los únicos representantes colombianos que podrían cambiar de clubes. Pese no poder actuar en la Copa América por una lesión en la primera fecha ante Paraguay, Jhon Janer Lucumí es el objetivo de grandes equipos en las principales ligas del ‘Viejo Continente’. En Inglaterra e Italia se desviven por el ex Genk de Bélgica.

Jhon Janer Lucumí, actualmente jugador del Bologna, ya había sonado para reforzar al Manchester United, aunque los ‘Red Devils’ se decantaron por Leny Yoro, defensor central francés, procedente del Lille. Por esto, se habrían bajado del interés por el colombiano. Ahora, tras la Copa América, le aparecieron cuatro opciones más.

EN EL RADAR DE LOS GRANDES DE ITALIA, JHON JANER LUCUMÍ

Sacando el interés del Manchester United hace unos meses, aparecieron otras posibilidades para Jhon Janer Lucumí. Tres en Italia y una en Inglaterra. La posible llegada de Mats Hummels al Bologna pondría en problemas la continuidad del central en el club de Vincenzo Italiano y le haría buscar otro equipo.

En el radar, aparecen el Napoli, el Milan y la Roma como las tres posibilidades que tiene en Italia, y se habla del Bournemouth en Inglaterra, en donde compartiría institución con Luis Fernando Sinisterra. Bologna pediría un total de 25 millones de euros por el central, por lo cual, los clubes que lo quieran ya saben cuánto deben poner sobre la mesa.

Desde su llegada, Jhon Janer Lucumí ha disputado un total de 65 partidos con el Bologna, dejando buenas sensaciones en un club que clasificó a la Champions League.