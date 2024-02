Luis Muriel tiene fecha de salida del Atalanta: ya lo hicieron oficial

Una de las máximas novelas a lo largo del mercado de fichajes de Europa, ha sido el futuro de Luis Fernando Muriel. Su continuidad por el Atalanta de Bérgamo estuvo en incertidumbre, puesto que, no ha contado con los minutos deseados en Italia, pese a que cuenta con el aval de Gian Piero Gasperini y los directivos de la institución, que quieren asegurar al delantero para la próxima temporada.

Llegó el primero de febrero, y así en esa fecha, terminó el mercado de fichajes de invierno en Europa con el futuro arreglado de Luis Fernando Muriel, todavía en el Atalanta de Bérgamo. El Inter de Milan fue un firme candidato para quedarse con los servicios del atlanticense, pero, también, los milaneses tenían que salir de algunas fichas por sobrecupo de delanteros en el plantel.

No es la primera vez que se habla de los rumores de un cambio de club al Inter de Milan por parte de Luis Muriel. De hecho, ha sido una de las grandes novelas en las últimas ventanas de fichajes. Pero, por ahora, no se ha podido esclarecer esa negociación. Gian Piero Gasperini sostuvo en el 2023 que no sabía todavía si Muriel seguiría en enero.

Definitivamente, Luis Muriel continuó para el 2024, y, mientras tanto, Atalanta priorizó en la renovación del delantero, que ha iniciado el año siendo suplente en la Serie A. Como prioridad, el club de Bérgamo buscaba ampliarle el contrato que culmina en cuestión de seis meses.

La vida da muchas vueltas, y el futuro de Luis Muriel por estos seis meses estará ligado al Atalanta. No obstante, ya decidieron la fecha de salida del colombiano, que está fijada para final de la temporada cuando Muriel quede como agente libre. En la prensa italiana, afirman que van a retenerlo hasta que finalice su labor contractual.

Ahora, el gran problema para el futuro de Luis Muriel es que el plan del Inter de Milan podría cambiar en verano de 2024. De querer fichar al atlanticense, en seis meses podrían cambiar de parecer. Lo que está claro, es que Muriel deberá buscar equipo a mitad de año.