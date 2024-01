Mourinho caería de pie tras dejar a la Roma: firmará con un equipo que jugará Champions

Desde que José Mourinho dejó su puesto en la Roma, su nombre ha sonado en distintos clubes de Europa y de otros continentes, marcando la posibilidad de que el portugués siga su camino en una liga exótica. Su adiós del conjunto capitalino de Italia dejó consternado a los fanáticos, puesto que le guardan mucho cariño, recordando la obtención de la Conference League.

La realidad es que, no se explica su prematura salida del club. Pese a algunos resultados, el club estaba en la novena casilla solo a cinco unidades del cuarto, Fiorentina. José Mourinho ha sido vinculado con clubes como el Barcelona, y el Al Shabab de Arabia Saudita, lo que significaría su salida de los banquillos europeos. Sin embargo, en últimas horas, su rumbo podría seguir en Italia.

Italia ha sido el país que lo ha acogido en el Inter y en la Roma, equipos en los que obtuvo títulos. Según el diario inglés, The Times, José Mourinho le habría dicho que no al Al Shabab y el mismo medio cita que podría firmar con el Napoli, que vive un panorama similar al del club romano, pero con el plus de estar en la Champions League, competencia en donde disputarán los octavos de final.

Walter Mazzarri se hizo dueño de la institución napolitana tras el título de Luciano Spaletti, actual estratega de la selección de Italia. Su caminar no ha sido el mejor en la novena casilla en la Serie A, lejos de pelear por el segundo scudetto. Así las cosas, con el nombre de José Mourinho como una de las posibilidades, el luso seguiría en territorio italiano y disputaría Champions.

El entorno de José Mourinho medita esta opción con Jorge Mendes, agente del portugués. Le atrae poder disputar una Liga de Campeones en donde enfrentarán nada más y nada menos que al Barcelona en los octavos de final de la competencia. De hecho, el mismo medio británico, afirma que están ultimando los detalles para que sea nuevo estratega del Nápoles.