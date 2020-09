Preocupación en Atalanta: su gran figura es tentada por los dólares de Arabia

Atalanta de Bérgamo fue uno de los equipos con mejor rendimiento numérico y futbolístico en el balompié europeo tras la reanudación en medio de la pandemia del coronavirus que logró terminar la temporada 2019/20. Fue la revelación de la Serie A y en la Champions, todo gracias a varias de sus figuras, la mayoría forjadas en casa.

Uno de los más representativos fue el argentino Alejandro ‘Papu’ Gómez, mediocampista y eje conductor ofensivo del elenco italiano. Debido a su altísimo nivel, ha sido tentado por los petrodólares de Arabia Saudita y es pretendido por uno de los equipos más importantes de ese país: Al Nassr.

Lea también: Fuertes críticas de Hernán Crespo hacia Jorge Messi, el papá de Lionel

Hace unos días se mencionaba que había grandes acercamientos de los árabes con el jugador, pero ahora la versión apunta a que Atalanta no piensa dejarlo salir fácil hacia ningún club y Gómez se siente cómodo en Italia y no desea ir a una liga de bajo nivel a pesar de los millones. Sin embargo, no descartan una nueva puja de los asiáticos.

Ante ese panorama, Al Nassr estaría evaluando la posibilidad de fichar a Eduardo ‘Toto’ Salvio, mediocampista de Boca Juniors y de pasado por Benfica. Sin embargo, es solo uno de los tantos en carpeta.

De interés: Corto circuito: Griezmann aceptó que aún no se entiende con Messi en Barcelona

Otra de sus grandes figuras, Duván Zapata, dejó de recibir ofertas y llamados cuando todo parecía que se iba a Juventus o Inter. Por ahora se queda en Atalanta, al igual que el colombiano Luis Fernando Muriel.