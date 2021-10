Sampdoria vs Atalanta: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

En la fecha 10 de la Serie A, Sampdoria recibe a Atalanta en el estadio Luigi Ferraris donde ambas escuadras buscan quedarse con la victoria para que los acerque a los primeros lugares o los ratifique en los mismos, en el caso del elenco de los colombianos Duván Zapata y Luis Muriel.

SAMPDORIA VS ATALANTA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Colombia, el compromiso Sampdoria vs Atalanta se puede ver en Star+. En Estados Unidos transmite Paramount+ y en México lo hace Star+.



Colombia: 11:30 am

Argentina: 1:30 pm

México: 11:30 am

Estados Unidos: 11:30 am (este), 8:30 am (pacífico)

El equipo de Roberto D'Aversa necesita urgentemente los tres puntos para no perder de vista la parte alta de la tabla, pues se ubica en la casilla 15 con nueve unidades, mientras que los de Gian Piero Gasperini quieren la victoria para no salir de los cinco mejores, ya que el cuadro de Bérgamo es quien cierra la tabla de clasificados a torneos internacionales.

Hay que recordar que Gasperini hace un par de días le dio su voto de confianza al delantero colombiano Duván Zapata, quien no ha venido teniendo un buen arranque de temporada: “Había perdido su condición, por eso era importante que anotara”.