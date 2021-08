Tres razones por las cuales Cristiano no triunfó en Juventus

Luego de tantos rumores acerca del posible traspaso del jugador portugués a Inglaterra, se ha confirmado que será nuevo jugador de Manchester United, club al cual volverá luego de 12 años viviendo experiencias en España e Italia. A pesar de que todo estaba listo para que fuera al City, posiblemente su pasado lo hizo regresar a ‘los diablos rojos’.

El traspaso se dio luego de varios días de ‘novela’, la cual dio inicio con la petición de Cristiano Ronaldo acerca de no querer continuar en el club italiano, esto, sin duda tomó por sorpresa a Massimiliano Allegri, quien ante la salida de este jugador, declaró “Cristiano se va, la vida sigue”.

Aun así, y ante el deseo no solo del estratega italiano sino de parte de la hinchada, de que CR7 siguiera haciendo parte del club, el paso del lusitano por este equipo no fue como se esperaba, sus más de 100 goles con los ‘bianconeros’ no alcanzan a rotular su paso como exitoso en su aventura por Turín. Aquí van tres razones por las cuales no triunfó.

La primera razón, obedece las lesiones con las que contó en su haber, si bien nunca ha tenido una incapacidad tan prolongada, fueron varios los momentos en los que el cuerpo técnico no pudo contar con él: problemas en la cadera, en la rodilla, una lesión de muslo y molestias en los aductores, entre otros, impidieron por momentos su buen andar, incluso en la última práctica salió debido a una molestia en el brazo.

El segundo motivo obedece a la falta de protagonismo que tuvo en la escuadra, si bien era un jugador importante para el funcionamiento del equipo, nunca logró ser fundamental como sí lo hizo en sus anteriores instituciones y en la selección nacional; ante su ausencia en varias convocatorias, no logró generar mucha importancia su falta.

Y el tercer aspecto por el cual no se podría llegar a catalogar como exitoso su paso por la escuadra italiana es la no consecución de títulos internacionales, principal motivo por el cual arribó; a la postre, luego de tantos años consecutivos ganando la Serie A, or parte de Juventus, el no ganarla en la última temporada, marcó desfavorablemente su andar en el club.

Así, quien fue campeón de Champions League en una oportunidad con Manchester United, vuelve al club que lo vio triunfar durante seis años. Ahora llega con la idea de comandar al equipo con su experiencia, liderazgo y goles hacia la consecución de títulos, en principio, un campeonato internacional, ese será su principal objetivo.