Yerry Mina armó escándalo en Italia; se ganó odio por defender a Cuadrado

Nueva fecha de la Serie A de Italia con el protagonismo de jugadores colombianos en la búsqueda personal de afianzarse en la tabla de posiciones y de llegar con comodidad para encarar la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Uno de esos casos es el de Yerry Mina, que fue titular en el empate agónico de Cagliari contra la Juventus en condición de visitante.

Sin duda alguna, Yerry Mina se ha destacado como uno de los jugadores más importantes en el Cagliari como líder del cuadro italiano. Se ganó la confianza de Davide Nicola y ha respondido con creces por esa titularidad semana tras semana. El colombiano, con su gran portento físico ha sido vital en la dinámica del club y vigente en la convocatoria de la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo.

El defensor central estaba en duda en la convocatoria de la Selección Colombia y en la continuidad con el Cagliari por unas molestias que tuvo en el partido pasado. Sin embargo, por fortuna para Néstor Lorenzo y Davide Nicola en el combinado nacional y en su club, pudo estar en actividad.

No obstante, antes de viajar a Cochabamba donde concentrará el combinado nacional, Yerry Mina armó revuelo en la Serie A de Italia por un escándalo y provocación contra la afición de la Juventus de Turín en el empate del Cagliari a un tanto.

YERRY MINA PROVOCÓ A LA AFICIÓN DE LA JUVENTUS PARA DEFENDER A JUAN GUILLERMO CUADRADO

Para nadie es un secreto que Juan Guillermo Cuadrado no salió de la mejor manera de la Juventus. Ídolo y referente, pero que no continuó su contrato y recaló nada más y nada menos que en el Inter de Milan. La gente olvida todo lo que el colombiano le dio a la ‘Vecchia Signora’ y reaccionaron de mala manera por una ‘traición’ por firmar con el acérrimo rival.

Tras el empate desde el punto penal de Razvan Marin sobre los 88 minutos, Yerry Mina retó a toda la afición de la Juventus emulando con las manos un cuadrado para dedicarle el gol a Juan Guillermo por la manera como salió de la Juve, de ídolo a un enemigo.

Evidentemente, no gustó para nada el gesto y se armó la trifulca en el estadio con hinchas y con jugadores de la Juventus. Yerry Mina fue amonestado y en entrevista con DAZN, explicó por qué retó a toda la afición turinesa. “Soy muy amigo de Cuadrado y no me gustó como lo trataron. Por eso lo hice”, cerró la polémica el defensor central.