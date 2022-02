"Son los franeleros de siempre": Carlos Antonio a los periodistas que "le tienen miedo" a James

Siguen las repercusiones por las declaraciones que dio James Rodríguez a través de Twitch. Carlos Antonio Vélez cuestionó las críticas a la prensa, pero también a la postura de esta por pasar de largo con los cuestionamientos del volante ofensivo.

"He estado revisando medios de comunicación, simplemente por curiosidad, para ver qué reacción tenía frente a las manifestaciones de don James Rodríguez. La gran mayoría, por no decir todos, hablan de lo mismo: que se va de Qatar, que está trabajando y teniendo minutos, que no descarta volver a Europa, pero que su intención sería la MLS. Y le dan por ahí el cuento”, dijo en Palabras Mayores.

