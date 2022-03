"Soy inocente de todo": Manga Escobar se defendió de acusación por violación

Las horas que vive Andrés ‘Manga’ Escobar en Islandia, son muy complicadas. Acusado por violación el jugador colombiano busca todas las maneras posibles para comprobar su inocencia. El ex Deportes Tolima logró contar cómo su situación actual.

En dialogo con Win Sports, Escobar se sinceró sobre su situación en territorio europeo y todo lo que vivido a causa de la acusación en su contra.

“Yo tengo todas las pruebas y mi abogado me dijo que me iban a retener el pasaporte, pero así han pasado los meses hasta cuando él me dicen que me van a llevar a juicio”, dijo.

El jugador manifestó que fue interrogado en medio del procesos judicial que se adelanta en su contra y dio algunos detalles puntuales de la razón por la que ya está acusado formalmente: “Mis pruebas fueron omitidas para la sentencia. No me da miedo que me declaren culpable, me da miedo que con tantas pruebas que tengo, pase eso”.

"Se está cometiendo una injusticia conmigo. Soy inocente de todo lo que se me acusa. Quiero pedir ayuda, no sé si al gobierno o a alguna persona experta, porque no me han tratado con justicia. Me quitaron el pasaporte ilegalmente", añadió.

En días pasados, se conoció la noticia sobre Escobar en la que se afirma que tendrá que ir a prisión por dos años ante esta acusación. La mayor preocupación del jugador pasa por el hecho de que según sus declaraciones, no le han permitido defenderse y mostrar las evidencias a su favor.

El jugador no puede salir de Islandia porque su pasaporte se encuentra retenido. Sin embargo, no se encuentra en prisión ni privado de su libertad. Escobar añadió que la denunciante ya había tenido un proceso legal similar, donde no se encontraron pruebas contra el anterior acusado que quedó en libertad.