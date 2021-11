"Soy un enamorado de Colombia": Pékerman en su presentación en Venezuela

El argentino José Néstor Pékerman fue presentado este martes 30 de noviembre como nuevo director técnico de la selección de Venezuela. Durante la rueda de prensa de bienvenida, el estratega recordó su paso por Colombia.

Pékerman afirmó que tiene un gran cariño por Colombia y su gente, aunque sentenció que no puede comparar los momentos en los que asumió como estratega en cada seleccionado.

"En realidad, tengo que ser sincero, soy un enamorado de Colombia y sigo con el corazón de los colombianos. Así me brindo yo. Espero que sea en Venezuela igual. Espero que sea lo mismo. No puedo comparar desde el afecto y la parte huma. Tengo todo el mejor recuerdo y el cariño por la gente de Colombia. En lo futbolístico es una situación diferente. Colombia ha sabido estar en mundiales, tuvo etapas y generaciones futbolística que también fueron a mundiales", dijo.

Por otro lado, el entrenador argentino fue contundente al afirmar que no iba a hablar de los motivos por los que salió de la selección Colombia. Ya que no lo hizo en su momento y no cree que sea necesario hacerlo.

"Cuando me fui de Colombia dije que nunca iba a hablar del porqué me iba de Colombia, lo que no se dijo en su momento no me parece correcto decirlo. Solo mi agradecimiento. mi cariño por todo el pueblo y la gente colombiana, los jugadores y la selección", puntualizó.