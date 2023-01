Colombia logró la clasificación al hexagonal final del Sudamericano Sub-20 luego de vencer a Argentina por 1 - 0 en el último partido del grupo A, celebrado en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

Tras el compromiso, salieron a flote las palabras del periodista argentino Pablo Carrozza, quien desprestigió a la Selección Colombia tras mencionar que es el "Deportivo Pablo Escobar".

Es un equipito, no es que uno está en la Juventus, otro está en el AC Milan, otro juega en el Ajax, otro en el Real Madrid. No, no. Es un equipo ‘medio pelo’, que te gana con la camiseta y metiendo”, fueron parte de las palabras expresadas por el comunicador.

Desde luego, esto causó indignación en las redes sociales, al punto de que Carrozza recibió varios comentarios negativos por parte de los internautas a raíz de sus declaraciones.

Precisamente, el periodista decidió pronunciarse a través de estas plataformas para aclarar el malentendido. En este caso, publicó una historia en su cuenta de Instagram donde además mencionó que estaba "caliente" (molesto) por la eliminación de Argentina del Sudamericano Sub-20.

"No fue mi intención ofender. Mis disculpas a todo Colombia”, expresó Carrozza en la red social.

Asimismo, expresó la situación en su cuenta de Twitter. Allí precisó que acostumbra a hacer reacciones en su canal de YouTube: "Anoche (viernes) luego de la eliminación argentina, me he referido a la Selección Colombia con una figura que no estuvo bien", mencionó.