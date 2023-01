"Equipito de medio pelo, del Deportivo Pablo Escobar": enojo en Argentina por derrota ante Colombia

La Selección Colombia sub 20 hizo la tarea este viernes después de derrotar a Argentina para quedarse con el último cupo del grupo A directo al hexagonal del Sudamericano, mismo que se va a disputar en bogotá y que no contará con la presencia de los dirigidos por Javier Mascherano.

Para pasar Argentina, tenía que ganarle a los de Héctor Cárdenas, pues un empate clasificaba a Colombia por los puntos que los dos equipos tenían para ese momento.

Así las cosas, al minuto 75 Juanda Fuentes anotó el gol que pasaba a Colombia y dejaba por fuera a la 'Albiceleste', misma que parece no pasar el trago amargo de una eliminación tan temprana.

Tras ese hecho, y como era de esperarse, salieron los periodistas argentinos a criticar a su selección, pero también a señalar a la 'Tricolor', al menos así lo hizo Pablo Carrozza, quien no se ahorró un solo comentario para Colombia.

“Decí’ que no teníamos tanto equipo, que perdimos con Paraguay, no perdimos contra Francia, Alemania, Bélgica. No, no. Perdimos con Paraguay y con Colombia, el equipo que hoy nos gana, es un equipo de cuarta división, con respeto al pueblo colombiano, que juegan en el Deportivo Pablo Escobar de Cali, de Barranquilla o de Medellín", fue lo que inició diciendo el argentino, quien concluyó esta fuerte declaración con otro comentario que dejaba a la 'Tricolor' mal parada.

“Es un equipito, no es que uno está en la Juventus, otro está en el AC Milan, otro juega en el Ajax, otro en el Real Madrid. No, no. Es un equipo ‘medio pelo’, que te gana con la camiseta y metiendo”.

Rápidamente las declaraciones de Carrozza se hicieron virales, pues revivió un pasado que los colombianos han intentado borrar de la imagen internacional.