Justicia de Argentina le prohíbe a Sebastián Villa salir del país

La polémica protagonizada por el futbolista colombiano de Boca Juniors, Sebastián Villa, después de haber sido denunciado por su expareja Daniela Cortés, por supuestos actos de violencia de género, tuvo un nuevo capítulo este jueves 30 de abril al conocerse que la justicia de Argentina habría determinado impedir la salida del país al jugador por lo menos por 30 días.

A pesar de que la mayoría de países del continente viven una cuarentena por la emergencia del coronavirus y las fronteras están cerradas, se informó que la decisión tuvo como argumento que algunos deportistas colombianos en Argentina estarían gestionando un vuelo de repatriación a Colombia teniendo en cuenta que todos los campeonatos en dicha nación fueron terminados.

"Pedimos esto porque necesitamos avanzar en la investigación. A veces pasa que muchas chicas perdonan estas cosas. Y yo les digo que no lo hagan más, que no perdonen. Villa es crack como jugador, pero no como persona; llamó a una persona muy conocida de Medellín para que se la agarrara con su familia, que tomara represalias, un acto cobarde como es levantarle la mano a una mujer y que encima está sin su familia", dijo el abogado de Daniela Cortés, Fernando Burlando al diario Olé

Este jueves, Cortés ratificó la denuncia y se presentó, vía zoom, en una primera audiencia ante la fiscal Verónica Pérez después de haberse ausentado a la citación pactada para el pasado miércoles.

También se conoció que Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors, se comunicó con Sebastián Villa para que el mismo jugador le contara lo sucedido y a pesar de que no se reveló lo dialogado, se informó que el estratega está "muy molesto" por los hechos.